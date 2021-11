Mirecourt Mirecourt 88500, Mirecourt FAMILLE EN FÊTE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

FAMILLE EN FÊTE Centre social de l'Arboré'Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt

2021-11-13 09:30:00 – 2021-11-13 12:00:00

Le réseau parentalité Mirecourt Dompaire organise une journée sur le thème de la communication en famille en direction des professionnels, des enfants et ados et des parents. Une conférence, des ateliers ludiques et un spectacle à découvrir en famille.

Programme de la journée :

9h30 : Conférence (réservée aux professionnels),

13h30 : Ateliers parents enfants,

16h30 : Spectacle « Quelle famille ? » pour tout public.

Info et réservations : parentalitemirecourtdompaire@gmail.com

Places limitées. Entrée libre parentalitemirecourtdompaire@gmail.com Réseau parentalité Mirecourt Dompaire

