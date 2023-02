Familier et charmant, le rougegorge Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Familier et charmant, le rougegorge Bibliothèque de la Maison Paris Nature, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

. gratuit

[Exposition] Présentation photographique d’un oiseau commun des milieux forestiers, urbains et des jardins. Oiseau territorial et parfois peu farouche, les clichés de cette exposition montre un rougegorge parfois familier à différentes saisons de l’année. Photos réalisées par Gaetan Hachette Rendez-vous à la bibliothèque de la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris sur les horaires d’ouverture de la Bibliothèque. Bibliothèque de la Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

Gaetan Hachette

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque de la Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, Route de la Pyramide Ville Paris lieuville Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Departement Paris

Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Familier et charmant, le rougegorge Bibliothèque de la Maison Paris Nature 2023-02-04 was last modified: by Familier et charmant, le rougegorge Bibliothèque de la Maison Paris Nature Bibliothèque de la Maison Paris Nature 4 février 2023 Bibliothèque de la Maison Paris Nature Paris Paris

Paris Paris