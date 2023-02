Familie – Théâtre National de la Colline (Paris) THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE, 10 février 2023, PARIS.

FAMILIEconception et mise en scène Milo Rauspectacle en néerlandais surtitré en français et en anglais Sur scène, une vraie famille évolue pour reconstituer le cas mystérieux d'un suicide collectif d'une famille survenu à Calais en 2007. Entre dîner, conversations, devoirs, ménage, musique et vidéos, la soirée se déroule des plus normalement, mais l'issue sera terrible. Quelles raisons, quels traumatismes sous-tendent un tel acte ? Premier volet de la Trilogy of Private Life, Familie trouve sa source dans un fait divers survenu à Calais, en 2007. Le drame a touché une famille au travers d'un suicide collectif, sans mobile apparent. Sur scène, une vraie famille évolue pour reconstituer ce cas mystérieux.Dans la beauté et la banalité du récit d'un quotidien domestique, Milo Rau entremêle fiction et réalité, il questionne la construction de la cellule familiale dans la vie d'aujourd'hui, reflet d'une société occidentale en crise.

THEATRE DE LA COLLINE GRAND THEATRE PARIS 15-17 Rue Malte Brun 75020

