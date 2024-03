Familiades 2024 : Se former pour agir, avant la rentrée ! Grand séminaire du Puy en Velay (43000) Le Puy-en-Velay, vendredi 23 août 2024.

Familiades 2024 : Se former pour agir, avant la rentrée ! 3 jours de rencontres familiales pour se former de multiples façons pour agir dans la société, avec un programme adapté à tous les âges. Du 23 au 25 août 2024. Vendredi 23 août, 13h30 Grand séminaire du Puy en Velay (43000) Inscriptions ouvertes en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-23T13:30:00+02:00 – 2024-08-23T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-23T13:30:00+02:00 – 2024-08-23T23:59:00+02:00

Pour la 5e année consécutive, les AFC vous proposent 3 jours de détente, de rencontres et de formation en famille. Adultes, adolescents, enfants : à chacun son programme selon son âge !

Rejoignez nous du 23 au 25 août au Puy-en-Velay !

De nombreuses activités à vivre ensemble sont prévues : découverte du sanctuaire du Puy, conférences avec des intervenants remarquables, jeu de piste en famille, spectacle “son et lumière”, temps festifs… Un séjour idéal pour se former et se ressourcer avant la rentrée !

teaser

Plus d’informations sur les Familiades 2024

Pour s’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/5eme-edition-des-familiades

Grand séminaire du Puy en Velay (43000) 4 rue Saint Georges 43000 Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« data »: {« author »: « Les AFC en vidu00e9os ! », « cache_age »: 86400, « description »: « La 5u00e8me u00e9dition des Familiades organisu00e9es par les Associations Familiales Catholiques, se du00e9roulera cette annu00e9e au Puy-en-Velay !nInscrivez-vous ici : https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/5eme-edition-des-familiades », « type »: « video », « title »: « Familiades 2024 teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Y9LCQA49bOc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Y9LCQA49bOc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNWMjz7DMnDwVsX0YsAGckQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Y9LCQA49bOc »}, {« link »: « https://www.afc-france.org/actualites/familiades-2024/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/5eme-edition-des-familiades »}]

famille familiades