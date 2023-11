Chicandier et Mathou – Matin chantant (Tournée) CITE SOCIAL VICTOR HUGO, 4 mai 2024, FAMECK.

LE GOUVY (L/R/23/001486 / 002899) présente : ce concert. Nous retrouvons Chicandier et Mathou mais les choses ont changé ! La femme de Chicandier s’est barrée, marre de ses frasques alcooliques et de voir ce Youtubeur pathétique se prendre pour Jack Nicholson ! La fille de Chicandier ne lui adresse plus la parole non plus. Chicandier décide alors de prendre une coloc’ avec son ami de toujours, Mathou et là commence une longue descente aux enfers. Alcool, jeux… Désoeuvré…Chicandier va finir sous les ponts avec un SDF nommé Jimmy ; puis en hôpital psychiatrique avec un colocataire nommé PARKING – ACCES HANDICAPE- BAR ET PETITE RESTAURATION Numéro de téléphone accès PMR: 0688196452 Chicandier Chicandier

CITE SOCIAL VICTOR HUGO FAMECK Rue de Touraine 57290

Votre billet est ici