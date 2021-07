FAME Vanves, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Vanves.

FAME

Vanves, le mardi 6 juillet à 19:30

Genre : Performance – musique/théâtre/danse Musique : composition entre musique expérimentale à l’alto & à la voix et réinterprétation de tubes Danse : pose et touches de voguing Théâtre : narration et acting « Dans Fame, « gloire » en anglais, « femme » en prononciation française, Julia Robert veut faire un sort à son assignation au rôle d’altiste aussi bien qu’à sa quasi-homonymie avec une célèbre comédienne. Elle a tout conçu dans cette performance en solo, de la création sonore à la scénographie, en passant par la recherche sur les costumes ou le texte, en s’entourant de « regards extérieurs » spécialisés, qui sur le jeu d’actrice, qui sur la chorégraphie, qui sur le dispositif scénique. Travaillant autour de la quête de reconnaissance et de la fascination qu’exercent aussi bien des stars au corps supposément parfait que des tueurs en série, elle questionne la fabrique de la beauté et du monstrueux. Et derrière cela, plus profondément, celle de l’identité : « L’objet principal de cette pièce n’est pas la célébrité, en réalité, mais l’être. » Juliette Volcler Conception, composition, arrangements, performance [ alto augmenté, chant, pose, théâtre ] : Julia Robert Regards extérieurs : Justine Bachelet, François Chaignaud, Bastien Mignot et Lasseindra Ninja

Billet unique 20€ – Réduit 14€ – Adhérent 10€

[CRÉATION] Le 6 juillet dans le cadre du Festival Artdanthé au Théâtre de Vanves (Panopée – 19h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T19:30:00 2021-07-06T20:30:00