Fame / Julie Robert

Théâtre d'Orléans, 13 juillet 2021

20:30

Julia Robert nous plonge dans les abysses de la célébrité à travers l’exemple d’icônes qui résonnent en elle, David Bowie, Nina Simone, Jimi Hendrix, Maria Callas… se laissant traverser par leurs gloires et leurs détresses au risque d’accéder à la terrifiante conscience de son propre reflet. Une performance, entre intimité et toute puissance, qui révèle ses multiples talents. [Teaser du spectacle](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/fame-59.html?article=2319) − **Compagnie Leidesis** Alto augmenté, chant, performance, conception Julia Robert Regards extérieurs François Chaignaud, Lasseindra Ninja, Justine Bachelet, Bastien Mignot Son Clément Lemêtre Lumières Marinette Buchy Costumes Maxime Blotin Photos, vidéo Rudy Étienne − Mardi 13 juillet 20h30- Salle Vitez Durée 50 minutes _Spectacle initialement programmé lors des Soirées performances_

5€

Pour des raisons homonymiques évidentes, la notion de célébrité interroge quotidiennement l'artiste et cela depuis son plus jeune âge.

2021-07-13T20:30:00 2021-07-13T21:20:00

