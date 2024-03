Fame Collectif TBTF ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée Marseille 15e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Fame Collectif TBTF ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Cirque à Archaos retrouvez la création « Pondus », spectacle de cirque contemporain, le 12 janvier à 19h.

Rendez-vous Cirque



Fame c’est sensas, Fame ça l’fait grave, Fame c’est vachement bien ! Entrez, l’émission phare des années 70’ va bientôt commencer. Silence ça tourne rigolez, stop, pleurez, stop, chantez. Au plateau le présentateur assure l’ambiance, l’ensemble musical donne le groove et les artistes se lâchent.



En coulisses, la vie des personnes rattrape celle des personnages. Naissance de Stéphanie, de Christophe et de Sandrine. Mais aussi celle de Greenpeace, fin de la guerre du Viêt Nam, multiplication des mouvements féministes, premier choc pétrolier… Gardons la face, c’est l’heure de la réclame. Nous on veut du cirque de haut vol, des pattes d’eph et du disco !



Mise en scène Jonglage Ricardo S. Mendes

Comédien Luc Miglietta

Circassien Roue Cyr et Acrobatie Timothé Vincent

Circassienne Cerceau aérien Inès Arabi

Circassienne Corde lisse Réhane Arabi et Mara Procacci

Circassienne Trapèze fixe Elisa Bitschnau

Circassien Acrobatie Justin Collas

Circassienne et musicienne Lena Reynaud

Musiciens Simon Tabardel et Kolia Chabanier

Musicien / Régisseur son Timothée Vierne

Direction technique / Musicien / Circassien Pablo Fraile



La compagnie

Le Collectif TBTF est un collectif circassien pluridisciplinaire qui réunit dix-neuf artistes. Les différentes propositions artistiques du collectif TBTF laissent une place centrale au cirque, tout en incluant d’autres formes d’expressions. Nos projets, distincts, sont liés par un effort commun de création et une volonté de partage.



A partir de 8 ans

Durée environ 1h15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

