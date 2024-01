FÂM LES TALENTS FÉMININS BLIIIDA Metz, samedi 9 mars 2024.

FÂM LES TALENTS FÉMININS BLIIIDA Metz Moselle

Samedi

Pour sa première de l’année, le Mackerel Club a à coeur de vous présenter son nouvel événement dans un format inédit

En coproduction avec l’institution emblématique de Metz BLIIIDA, l’équipe met à l’honneur les artistes féminines le samedi 09 mars 2024

Au programme :

– des Dj Set House et Techno avec une line up sans pareille dans la région

– des artistes et intervenantes de tous horizons présentes pour exposer leurs œuvres et leurs talentsTout public

BLIIIDA 7 avenue de Blida

Metz 57000 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09



