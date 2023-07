Les 100 voix de Valbonne FAM de valbonne Cabasse, 3 juillet 2023, Cabasse.

Les 100 voix de Valbonne 3 – 21 juillet FAM de valbonne Ateliers réservés aux résidents du FAM

Pendant 3 semaines, les artistes de la cie Parles en Corps vont rencontrer les résidents du Fam de la Bouguette. A travers différents ateliers les participants pourront découvrir et apprendre différents moyens d’expressions corporels grâce à la lsf, la danse, le rythmme et le chant. Une resitution des ateliers ouverte aux familles et publics se tiendra le vendredi 21 juillet à 16h à l’auberge de Valbonne.

FAM de valbonne cabasse Cabasse 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 05 24 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:30:00+02:00 – 2023-07-03T11:30:00+02:00

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00

