Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan Le mois de mai est une période idéale pour observer les orchidées sauvages en Touraine. Partez à la découverte des fameuses « Belles de mai » dans un écrin spectaculaire : une ancienne carrière de faluns, aujourd’hui transformée en musée de plein air. En compagnie de votre guide, vous explorerez ce site classé ENS pour ses patrimoines naturels et culturels.

Entre observations géologiques, paléontologiques, botaniques, faunistiques, les curieux de nature auront de quoi s’émerveiller. Le mois de mai est une période idéale pour observer les orchidées sauvages en Touraine. Partez à la découverte des fameuses « Belles de mai » dans un écrin spectaculaire : une ancienne carrière de faluns, aujourd’hui transformée en musée de plein air. Emilie Boillot

