Fally Ipupa, 9 juillet 2022, .

Fally Ipupa

2022-07-09 – 2022-07-09

40 67.5 Véritable super star en Afrique, Fally Ipupa mène depuis 2006 une riche carrière solo couronnée de succès.



Avec 5 albums à son actif, des tournées dans le monde entier, des stades dans tout le continent africain jusqu’à l’Accor Arena de Paris complet en passant par les USA, Fally a su transcender les genres et s’élever au-delà même des frontières africaines, mêlant habilement musiques traditionnelles congolaises (rumba, ndombolo) et sonorités plus « pop urbaine ».

Fally Ipupa vous donne rendez-vous sur la scène du Cepac Silo le 9 juillet.

