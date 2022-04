Fallopes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22 Représentations les 22 et 23 avril 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:15

Représentations les 22 et 23 avril 2022 à 21h

Vous ne le savez pas encore mais vous êtes sur le point de vivre la lutte menée par ces femmes entre 1960 et 1980, pour le droit à disposer de leur corps.Vous naviguez maintenant entre le passé et le présent. Accompagnez Colette – née en 1953 – dans sa quête de liberté, tout en découvrant la vie de Lilas, sa petite fille : une trentenaire indépendante, joyeuse et émancipée dans la France d’aujourd’hui. Réalisée à partir de témoignages de femmes aujourd’hui âgées de 61 à 83 ans, cette pièce est un voyage à travers la grande Histoire… des Femmes ! Spectacle écrit, mis en scène et interprété par May Bindner et Servane Daniel, également interprété par Cécile Bargain, Lareline Lejeune et Sébastien Loiseau Durée : 1h15 Tout public à partir de 10 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

