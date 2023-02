Fallopes Théâtre 100 Noms, 8 mars 2023, Nantes.

2023-03-08

Horaire : 20:15 21:45

12 € à 22 € Tout public

Une pièce de théâtre documentaire et musicale racontant la lutte menée par des femmes entre 1960 et 1980, pour le droit à disposer de leur corps. Une conteuse et un musicien s’apprêtent à vous faire voyager dans le temps… Accompagnez Colette – née en 1953 – dans sa quête de liberté. Découvrez la vie de Lilas, sa petite fille : une trentenaire joyeuse et émancipée dans la France d’aujourd’hui. Une pièce de théâtre documentaire et musicale réalisée à partir de témoignages d’héroïnes du quotidien aujourd’hui âgées de 61 à 83 ans. de May BindnerMise en scène : Servane Daniel et May BindnerAvec Cécile Bargain, May Bindner, Laureline Lejeune, Sébastien Loiseau Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes

