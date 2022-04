FALLING IN WORDS Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

FALLING IN WORDS Pornic, 20 avril 2022, Pornic. FALLING IN WORDS Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre Pornic

2022-04-20 – 2022-04-20 Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre

Pornic Loire-Atlantique Richard Leray peint des mots depuis 40 ans. Nourri de ses nombreux séjours à l’étranger, de ses cultures, de ses émotions et visions, l’artiste met en scène ses lettres adorées et nous offre à contempler le Verbe incarné, vivant et intime. Richard Leray associe depuis trente ans son activité de Poète Spatial à celle d’Imagier au Pochoir dont il est le dernier représentant en Europe. Invité en 2019 par la ville de Pornic à laquelle il est attaché, Richard Leray revient à la Maison du chapitre où il exposera pour la première fois ses nouvelles créations. Exposition de Richard Leray.

Richard Leray peint des mots depuis 40 ans. Nourri de ses nombreux séjours à l’étranger, de ses cultures, de ses émotions et visions, l’artiste met en scène ses lettres adorées et nous offre à contempler le Verbe incarné, vivant et intime. Richard Leray associe depuis trente ans son activité de Poète Spatial à celle d’Imagier au Pochoir dont il est le dernier représentant en Europe. Invité en 2019 par la ville de Pornic à laquelle il est attaché, Richard Leray revient à la Maison du chapitre où il exposera pour la première fois ses nouvelles créations. Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre Ville Pornic lieuville Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

FALLING IN WORDS Pornic 2022-04-20 was last modified: by FALLING IN WORDS Pornic Pornic 20 avril 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique