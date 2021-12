Thionne Salle des fêtes de Thionne Allier, Thionne Fallet, Brassens et l’amour Salle des fêtes de Thionne Thionne Catégories d’évènement: Allier

Salle des fêtes de Thionne, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Clin d’oeil à l’amitié indéfectible entre René Fallet, originaire de Jaligny-sur-Besbre dans l’Allier et de Georges Brassens. La médiathèque communautaire Les Pieds dans l’Eau et l’association Agir en pays Jalignois qui fait vivre la mémoire de René Fallet depuis 1989, accompagné du groupe Les Georgistes, vous proposent une soirée de lectures et de chansons pour faire revivre ces deux auteurs. Soirée littéraire et musicale autour de lectures d’extraits de romans de René Fallet accompagnées de chansons de Georges Brassens par le groupe Les Georgistes Salle des fêtes de Thionne 03220 Thionne Thionne Allier

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

