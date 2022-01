« FALLAIT PAS » par Brigitte Lecoq Théâtre du Puits Manu Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

**« FALLAIT PAS »** autre répertoire de _Brigitte Lecoq,_ qui vous invite sans façons à partager des chansons, réalistes, cruelles, quelquefois cocasses. Un répertoire personnel plus approfondi où se mêlent ses textes à ceux de Gilbert Laffaille, Yvan Dautin, Jean-Pierre Réginal, Louis Capart, … Ça parle de mamans, d’enfance, d’amour et ça lui va très bien. Un évènement proposé par l’Association des Amis de l’École Laïque, au profit des écoles publiques de Beaugency. – Réservations: 07 83 99 58 06 _Brigitte Lecoq est une artiste créatrice et chanteuse de la région Centre Val de Loire, reconnue pour ses interprétations justes et émouvantes, de Barbara notamment._ Récital de chansons d’auteurs Théâtre du Puits Manu Grand Mail, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

