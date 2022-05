Fallait pas les inviter !, 6 mai 2022, .

Fallait pas les inviter !

2022-05-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21

Valérie la Parisienne et Paul le Marseillais sont tombés amoureux…

Depuis 2 ans, ils vivent ensemble à Paris.



Pour l’anniversaire de Paul, Valérie décide de lui faire une surprise et invite ses deux meilleurs amis, Roger et Michel, qu’il n’a pas vu depuis son départ de Marseille. Après de rudes négociations, les deux amis acceptent de faire le voyage pour aller voir “le traître” comme ils l’appellent. Ils emmènent avec eux Jean-Luc, un copain de bureau pour lequel ils se sont pris d’affection depuis qu’il est devenu non voyant suite à un accident.

Mais pour qui va être la surprise ?

Valérie a-t-elle bien fait de les inviter ?

Vous le saurez en venant voir la nouvelle comédie de l’équipe d’Au Revoir et Merci !



Ecriture et mise en scène : Jean-Luc Bosso

Avec Jean-Luc Bosso, Paul Ross, Michel Ciravolo, Valérie Chiche, Roger Campagna

