Théâtre. Comédie de J.-C.-Martineau. Réservation par téléphone lundi et jeudi de 18 h à 20 h, vendredi de 17 h à 19 h et 1 h avant chaque séance ; sur place 45 mn avant l’ouverture du rideau. salle Jeanne-d’Arc, 5, rue Saint-Étienne, Le Pallet. Tarif 7 €, de 5 à 12 ans 4 €. Contact et réservation : 02 40 80 49 45, [https://www.theatrelepallet.fr](https://www.theatrelepallet.fr)

5 paisibles retraités se transforment en chevalier masqués pour défendre leur territoire.Vont-il y arriver, une chose est sûre, FALLAIT PAS LES AGACER SALLE JEANNE D ARC 5 RUE ST ETIENNE 44330 LE PALLET Le Pallet Loire-Atlantique

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T23:00:00;2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:00:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:00:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:00:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T23:00:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T18:00:00

