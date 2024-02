Fallait pas les agacer! Salle du Foyer (Mairie) Bénesse-Maremne, vendredi 8 mars 2024.

Fallait pas les agacer! Salle du Foyer (Mairie) Bénesse-Maremne Landes

Une pièce de théâtre drôle avec des personnages attachants mais il ne fait pas les titiller !

La Compagnie « Les Saltimbanques » présente » Fallait pas les agacer , une comédie de Jean-Claude Martineau,mise en scène pour l’occasion par Mélanie Dubois.

Pitch Jamais Charlotte et ses 4 amis, paisibles retraités, n’auraient imaginé un jour abandonner leurs tranquilles parties de Scrabble pour se transformer en justiciers masqués semant un vent de panique dans toute la commune. Et tout ça parce qu’un promoteur véreux a acheté le parc et la salle de réunion de leur club pour en faire un parc d’attraction…..Le promoteur aime les personnages de dessins animés ? Qu’a cela ne tienne, ils vont lui en servir jusqu’au gavage complet…. Eh oui fallait pas les agacer!

Entrée libre au chapeau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Salle du Foyer (Mairie) 19 route de Bayonne

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@benesse-maremne.fr

L’événement Fallait pas les agacer! Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2024-02-22 par OTI LAS