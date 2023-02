Fallait pas le dire ! (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE, 9 février 2023, TOULOUSE.

BOITACLOUS (Lic. 3-103 8340) présente ce spectacle. FALLAIT PAS LE DIRE Scènes de ménage – scènes de méninges Il paraît que toute vérité est bonne à dire… ou pas !… Car, parfois, selon l’interlocuteur, le moment, la situation, l’envie, il convient pour le bonheur de tous de ne pas libérer la parole. Elle, Evelyne Bouix, et Lui, Pierre Arditi, le savent bien, eux qui sont en couple depuis si longtemps, les petits mots du quotidien, les non-dits, les questions existentielles voire les secrets de famille, ont tous pour vocation à rester tus selon les circonstances. Et si, finalement, dans un succulent jeu du chat et de la souris, ils décident de passer outre et de dire, de contredire, comment ne pas en être ravis et suivre avec délectation ces discussions, débats, engueulades de couple au bord de la crise de nerfs ?!… Sans chercher à nous convaincre, à faire la morale ou diffuser un message autre que celui du questionnement nécessaire, la comédie de Salomé Lelouch, merveilleux écrin pour ses deux comédiens, est un plat fin et délicat, mitonné à point, savant cocktail de légèreté et de gravité, qui nous rappelle que, finalement, la discussion sur tout et rien est peut-être bien le sel de tout couple qui dure ! Vive les parents terribles ! Avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi, avec la participation de Pascal Arnaud De Salomé Lelouch Mise en Scène Salomé Lelouch et Ludivine de ChastenetRéservation PMR: 04 68 34 07 48 FALLAIT PAS LE DIRE !

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge 31400

Il paraît que toute vérité est bonne à dire… ou pas !… Car, parfois, selon l’interlocuteur, le moment, la situation, l’envie, il convient pour le bonheur de tous de ne pas libérer la parole. Elle, Evelyne Bouix, et Lui, Pierre Arditi, le savent bien, eux qui sont en couple depuis si longtemps, les petits mots du quotidien, les non-dits, les questions existentielles voire les secrets de famille, ont tous pour vocation à rester tus selon les circonstances. Et si, finalement, dans un succulent jeu du chat et de la souris, ils décident de passer outre et de dire, de contredire, comment ne pas en être ravis et suivre avec délectation ces discussions, débats, engueulades de couple au bord de la crise de nerfs ?!… Sans chercher à nous convaincre, à faire la morale ou diffuser un message autre que celui du questionnement nécessaire, la comédie de Salomé Lelouch, merveilleux écrin pour ses deux comédiens, est un plat fin et délicat, mitonné à point, savant cocktail de légèreté et de gravité, qui nous rappelle que, finalement, la discussion sur tout et rien est peut-être bien le sel de tout couple qui dure !

