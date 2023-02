Fallait pas le dire Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Pièce de Salomé Lelouch sur une mise en scène Ludivine de Chastenet, Salomé Lelouch avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix. Fallait pas le dire. Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too… Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état. Après «Le mensonge» de Florian Zeller, «Lune de Miel» de Noël Coward et «Le mari la femme et l’amant» de Sacha Guitry, le couple Arditi / Bouix revient au théâtre dans une pièce écrite sur mesure pour eux par Salomé Lelouch. 3 Nominations aux Molières 2022 : Meilleure Comédie, Meilleur comédien Théâtre Privé Pierre Arditi, Meilleur Auteur : Salomé Lelouch. Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

