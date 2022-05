FALLAIT PAS LE DIRE Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou Catégories d’évènement: Longuenée-en-Anjou

Maine-et-Loire

FALLAIT PAS LE DIRE Longuenée-en-Anjou, 9 juin 2022, Longuenée-en-Anjou. FALLAIT PAS LE DIRE Longuenée-en-Anjou

2022-06-09 – 2022-06-09

Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire Longuenée-en-Anjou Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Longuenée-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Longuenée-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Longuenée-en-Anjou Adresse Ville Longuenée-en-Anjou lieuville Longuenée-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

FALLAIT PAS LE DIRE Longuenée-en-Anjou 2022-06-09 was last modified: by FALLAIT PAS LE DIRE Longuenée-en-Anjou Longuenée-en-Anjou 9 juin 2022 Longuenée-en-Anjou maine-et-loire

Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire