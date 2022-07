Fallait pas le dire, 16 mai 2023, .

Fallait pas le dire



2023-05-16 20:30:00 – 2023-05-16

Le couple Pierre ARDITI et Évelyne BOUIX est de retour dans une pièce écrite sur mesure par Salomé LELOUCH et nominée 3 fois aux Molières (Meilleure Comédie, Meilleure Autrice, Meilleur Comédien)

Tous les sujets sont bons pour un débat ou une dispute. Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, ils vont s’en donner à cœur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too… Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état.

+33 5 59 22 44 66

Entractes Organisations

dernière mise à jour : 2022-07-02 par