Fallait pas le dire !, 17 janvier 2023, .

Fallait pas le dire !



2023-01-17 – 2023-01-21

Couple à la vie comme à la scène, croqué à travers différents moments de la vie conjugale, le duo se permet de tout dire et tout se dire, sans complexe ni déplaisir.



Qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, la parole qu’il libère ne peut que réjouir. D’instincts tempétueux, aussi frondeurs que provocateurs, ces deux comédiens populaires débattent, tels d’habiles bretteurs, de vastes sujets intimes, sociaux, sociétaux, existentiels.



Fallait pas le dire ! est une comédie moderne, intelligente et enlevée, écrite et mise en scène par Salomé Lelouch comme une partition libératrice pour les acteurs comme pour tout un chacun.



Une pièce de Salomé Lelouch

Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet

Avec la participation de Pascal Arnaud

Scénographie : Natacha Markoff

Création lumière : Cyril Hamès

Assistante mise en scène : Jessica Berthe

Création vidéo : Mathias Delfau



Avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

S’il est convenu d’entendre qu’on ne peut plus rien dire de ce qu’on pense, Pierre Arditi et Evelyne Bouix, n’ont résolument pas l’intention de s’en empêcher.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3697-fallait-pas-le-dire

