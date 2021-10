Fall Of Messiah • Nord • When Waves Collide / Supersonic SUPERSONIC, 11 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

FALL OF MESSIAH

(Post Rock – Church Road – Lille, FR)

FALL OF MESSIAH is a french post-rock quintet with strong post-hardcore hints and screamo feels. Constantly surprising their listeners, the band switches between chaotic riffs and mind-blowing emotional parts, with is 3 guitars wall of sound.

Les 3 influences : This Will Destroy You, Rolo Tomassi, Tang

NORD

(Post Rock – KLONOSPHERE – Lille, FR)

NORD, anciennement Light Deflection est un groupe de Post Rock/Metal formé en 2012. Son orientation musicale oscille entre Post Rock, Math Rock et Metal Progressif. Light Deflection enregistre un premier EP “Monsters” en 2015, et devient NORD pour la sortie de son premier album “And Now There’s Only A River Left Behind”, sorti en 2018. Après une série de concerts et festivals en France et en Allemagne, NORD retourne en studio en 2019 pour enregistrer et sortir via la KLONOSPHERE un second opus “The Only Way To Reach The Surface”, plus technique et plus violent que ses prédécesseurs.

Les 3 influences : The Mars Volta, Cult Of Luna, Bon Iver

WHEN WAVES COLLIDE

(Post Rock – Antigony Records – Paris,FR)

When Waves Collide est un groupe de post-rock basé à Paris. Quatre musiciens, Adrien, Romain, Andrea, Timothée se sont réunis autour de la volonté de vous faire voyager avec leur musique instrumentale. Le groupe s’est lancé dans une quête sans fin de nouvelles sonorités, mélodies et grains sonores qui vous emmèneront vers des paysages aussi vastes que la nature et aussi bruts que le béton.

Les 3 influences : Tides from Nebula, Lost in Kiev, pg.lost

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/UKaJukGF

