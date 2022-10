FALL – LÉA CASTRO & SANDRINE MARCHETTI

2022-10-22 – 2022-10-22 Fall vous convie à une ballade poétique et intimiste au coin d’un feu entre le piano délicat et rêveur de Sandrine Marchetti et la voix chaleureuse de Léa Castro.

Les mots, qu’ils soient chantés, parlés, ou commentés et mis en lumière par le piano, sont au centre de ce projet. Verlaine, Prévert, Emily Brontë ou encore Gainsbourg, Brassens, Joni Mitchell sont conviés, réinventés, mariés aux compositions du groupe.

Léa Castro, chanteuse de Bloom s'est produite au château d'Hardelot en juillet 2020.

