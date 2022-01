FALAKNÂZ + LA ROUE DE LA VIE – En présence de la réalisatrice Sahar Salashoor Cinéma Le Royal, 27 janvier 2022, Le Mans.

Cinéma Le Royal, le jeudi 27 janvier à 20:00

Falaknâz : Portrait d’une femme forte, aguerrie, hardie, résiliente, généreuse, indépendante et persifleuse et discrètement rebelle. Chaque ride du visage de Falaknâz est une bataille qu’elle a gagnée contre les conventions, les préjugés, la terre sèche, la pauvreté ou les machines capricieuses. Sahar Salashoor a passé six mois avec Falaknâz et sa famille, dans un petit village rural de l’ouest iranien. Avec un point de vue toujours à la bonne distance, elle nous livre un portrait touchant, tendre et chaleureux. Séance précédée du film La Roue de la vie réalisé par Sahar Salashoor Iran – 2009 – 26 min Le film dresse le portrait de Nasrin, chauffeuse de taxi à Téhéran. Le regard acéré et lucide de la cinéaste révèle la lutte quotidienne de cette travailleuse acharnée, mère divorcée élevant seule son fils.

La réalisatrice iranienne Sahar Salahshoor, venue présenter au Festival « Profession : documentariste », a accepté de revenir au Mans pour nous présenter cette fois, deux autres de ses films

Cinéma Le Royal 409 avenue Geneslay Le Mans Sarthe



