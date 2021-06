Falaise TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 17 juin 2021-17 juin 2021, Bordeaux.

Falaise

du jeudi 17 juin 2021 au samedi 19 juin 2021 à TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

**Baro d’evel** Texte et mise en scène **Camille Decourty**e et **Blaï Mateu Trias** **Pièce en noir et blanc pour huit humains, un cheval et des pigeons, Falaise interroge le moment présent comme point de bascule vers un futur à réinventer, avec la fulgurance et l’intense vitalité d’un rêve éveillé.** La compagnie Baro d’Evel aime se jouer des limites, les dépasser. Théâtre, danse, cirque, tout cela à la fois. Animaux, êtres humains, tout cela à la fois. Dans leurs spectacles se rêve, se vit une utopie inclusive et généreuse où les distinctions auraient disparu, à la recherche de nouveaux équilibres, de nouvelles communautés, dans un processus de création où le mot collectif reprend tout son sens. Après Là, Falaise est le deuxième volet d’un diptyque organisé autour de trois grands axes de travail : le noir et blanc, l’équilibre et le déséquilibre, la mise à nu et la transformation. Partie intégrante de cette recherche et signature de la compagnie : la présence au plateau d’animaux, ici un cheval et des pigeons, pour contrebalancer la rigueur et la précision de l’écriture de plateau et imposer en permanence la possibilité de l’inattendu et de la liberté. Cette présence, dans tous les sens du terme, donne aux spectacles de la compagnie la grâce d’un instant suspendu, pleinement présent, tendu entre des visions poétiques où l’archaïque et le visionnaire vont main dans la main. Et dans ce point de bascule apparaissent d’autres mondes, d’autres fins du monde, d’autres futurs possibles aussi, où, balayant toute peur, toute hésitation, tout regret, déborde une vie obstinée, lyrique, généreuse, bouleversante. [Teaser](https://vimeo.com/427684724)

de 10.00 à 26.00 €

TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 3 place Renaudel, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



2021-06-17T19:30:00 2021-06-17T21:15:00;2021-06-18T19:30:00 2021-06-18T21:15:00;2021-06-19T19:30:00 2021-06-19T21:15:00