FALAISE Le Mans, 4 mai 2022, Le Mans.

FALAISE Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-05-04 – 2022-05-04 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

Une humanité à bout de souffle tente de survivre aux hoquets de l’espace et aux soubresauts du temps : les huit interprètes qui la composent, accompagnés d’un cheval et d’une bonne douzaine de pigeons, feront valser la danse, le théâtre et le cirque dans cette vision d’apocalypse non dénuée d’optimisme…

BARO D’EVEL

+33 2 40 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/falaise

Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

