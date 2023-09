Initiation à la spéléologie avec les Nivernibou ! le samedi 7 octobre 2023 Falaise de Surgy Surgy Catégories d’Évènement: Nièvre

Initiation à la spéléologie avec les Nivernibou ! le samedi 7 octobre 2023

Samedi 7 octobre, 09h00
Falaise de Surgy

Inscription obligatoire – le matin ou l'après-midi – gratuit

Le club vous propose de venir découvrir cette merveilleuse activité qu'est : la spéléologie.

RDV le samedi 7 octobre à Surgy – s'inscrire avant : speleoclub.nivernibou@yahoo.com

Falaise de Surgy
route de Surgy
Surgy 58500
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

