du mercredi 23 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 à Le Colisée

Le rideau se lève sur une immense falaise noire, symbolisant un lieu en plein effritement. Une poignée d’hommes et de femmes s’en extrait avant de tomber sur le sol. Dans le même temps, des pigeons virevoltent et un cheval immaculé entame un gracieux galop sur scène, comme une lumière au milieu des ténèbres… Second volet d’un diptyque (initié avec Là), Falaise se lit comme une métaphore de la chute – ou celle d’un monde qui s’effondre, mais toujours enclin à se rattraper. Les acrobaties ou dialogues absurdes s’enchaînent au rythme d’un rock volontiers baroque, sur lequel un grand ballet bichrome se synchronise. Cette succession de tableaux prend des allures de toile expressionniste, à la fois loufoque et sublime. Noir et blanc se superposent, traduisant un jeu entre équilibre et déséquilibre, humanité en plein vertige et spontanéité animale. **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole au Colisée, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** _Production Baro d’evel_ _Coproduction GREC 2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel, scène nationale de Perpignan, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre de Loire- Atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, le cirque Jules Verne, pôle national cirque, Amiens, La scène nationale d’Albi dans le cadre du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’Annecy, La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), Le domaine d’O (Montpellier 3M), Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf_

Spectacle dès 10 ans.

À la faveur de cette fresque monumentale, la Cie Baro d’evel, parachève son théâtre poétique, repoussant les limites du mouvement, de la relation aux animaux et du spectacle vivant.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix



2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:00:00