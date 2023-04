Les Conquérants ont du talent rue Maurice Nicolas, 12 juillet 2023, Falaise.

Le conseil municipal des ados propose une scène ouverte pluridisciplinaire pour que les normands puissent mettre en avant leur talent.

Cette scène ouverte est :

– accessible à partir de 7 ans

– pour une personne seule ou un groupe

– pour une durée de 2 à 0 minutes

Toutes les pratiques artistiques sont acceptées (théâtre, musique, humour, arts du cirque, danse..)

Inscription obligatoire avant le 23 mai.

2023-07-12 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:00:00. .

rue Maurice Nicolas

Falaise 14700 Calvados Normandie



The municipal council of the teenagers proposes a multidisciplinary open stage so that the Norman ones can put forward their talent.

This open stage is :

– accessible from 7 years old

– for one person or a group

– for a duration of 2 to 0 minutes

All artistic practices are accepted (theater, music, humor, circus arts, dance..)

Registration required before May 23rd

El Consejo Municipal de la Adolescencia propone un escenario abierto multidisciplinar para que los normandos puedan mostrar su talento.

Este escenario abierto es :

– accesible a partir de los 7 años

– para una persona o un grupo

– para una duración de 2 a 0 minutos

Se aceptan todas las prácticas artísticas (teatro, música, humor, artes circenses, danza…)

Inscripción obligatoria antes del 23 de mayo

Der Teenager-Stadtrat schlägt eine multidisziplinäre offene Bühne vor, damit die Normannen ihr Talent unter Beweis stellen können.

Diese offene Bühne ist :

– zugänglich ab 7 Jahren

– für eine Einzelperson oder eine Gruppe

– für eine Dauer von 2 bis 0 Minuten

Alle künstlerischen Praktiken sind zugelassen (Theater, Musik, Humor, Zirkuskunst, Tanz…)

Anmeldung bis zum 23. Mai erforderlich

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité