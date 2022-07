Falaise – Baro d’evel, 28 février 2023, .

Falaise – Baro d’evel



2023-02-28 – 2023-03-04

10 37 « Dans l’obscurité des cavernes, le son était pour les hommes une boussole, la lumière qui les guidait dans l’aveugle, le chant qui éclairait contre les parois. Il fallait crier pour se repérer. Il fallait chanter pour éclairer le noir. Ici aussi, ça crie, ça cherche, ça tâtonne. Ça avance du mieux que ça peut dans le tunnel de l’époque. Difficile de savoir si c’est le pied du mur ou le sommet du monde, si la vie y meurt ou si elle renaît.



Mais ça chute et ça se relève avec la même évidence, avec la même innocence, avec la même insistance. Ça veut s’en sortir. Coûte que coûte. C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est une foule. Presque une famille. Et dans les interstices d’un monde en ruine, ça invente du nouveau. Une autre fin du monde est possible – elle a même commencé. Voilà ce que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne. » Barbara Métais-Chastanier



Pièce en blanc et noir pour huit humains, un cheval et des pigeons.

Auteurs, metteurs en scène : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

Avec Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert, un cheval et des pigeons



Tribu – À partir de 8 ans



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.



Spectacle en audiodescription, mercredi 1er mars

Descriptions du décor, des costumes, de la mise en scène et des mouvements du spectacle pendant la représentation grâce à un casque sans fil.

Fresque monumentale, d’un art total à la croisée des genres, Falaise explore la chute avec humour, rage et poésie.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3711-falaise

