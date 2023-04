Festival les barsbars : Boeuf Argonnais Centre-bourg, 1 mai 2023, Falaise.

Des musiciens Argonnais bien connus des festivaliers, se retrouveront autour de dom, sur scène, dans une ambiance festive ! Le publique reprendra en chœur les Chanson Françaises et Internationales.Marchés des producteurs et artisans locaux..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Centre-bourg

Falaise 08400 Ardennes Grand Est



Musicians from Argonne well known to festival goers, will meet around dom, on stage, in a festive atmosphere! The public will sing French and International songs. Markets of local producers and craftsmen.

Músicos de Argonne, bien conocidos por los asistentes al festival, subirán al escenario en un ambiente festivo El público cantará canciones francesas e internacionales. Mercados de productores y artesanos locales.

Die Musiker aus den Argonnen, die den Festivalbesuchern wohlbekannt sind, werden sich um dom herum auf der Bühne wiederfinden, in einer festlichen Atmosphäre! Das Publikum wird französische und internationale Chansons singen.

