A la découverte du site Natura 2000 « Prairies de la Vallée de l’Aisne », 30 avril 2023, Falaise.

Durée : 3hLa Vallée de l’Aisne accueille une multitude d’oiseaux venant s’y reproduire, venez apprendre à les identifier.GratuitInscription obligatoire (places limitées) auprès du Service Natura 2000.Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.Crédit photo : Jean CHAMPION (ReNArd).

Falaise 08400 Ardennes Grand Est



Duration: 3hThe Aisne Valley welcomes a multitude of birds that come to reproduce there, come and learn to identify them.free of chargeRegistration required (limited places) with the Natura 2000 Service.The place of the meeting will be communicated at the time of the registration.Photo credit: Jean CHAMPION (ReNArd)

Duración: 3hEl Valle del Aisne es el hogar de una multitud de aves que vienen a reproducirse aquí, venga y aprenda a identificarlas.GratuitoLa inscripción es obligatoria (las plazas son limitadas) en el Servicio Natura 2000.El lugar de encuentro se comunicará en el momento de la inscripción.Crédito de la foto: Jean CHAMPION (ReNArd)

Dauer: 3 StundenDas Aisne-Tal beherbergt eine Vielzahl von Vögeln, die hier brüten. Lernen Sie, sie zu identifizieren.KostenlosAnmeldung bei der Abteilung Natura 2000 erforderlich (begrenzte Plätze).Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.Bildnachweis: Jean CHAMPION (ReNArd)

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme