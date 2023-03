Antiquaires et Artisans d’art Falaise antiquités Falaise Catégories d’Évènement: Calvados

Antiquaires et Artisans d'art 31 mars – 2 avril Falaise antiquités Ebénisterie d'art, tapisserie d'ameublement, restauration de tableaux, reliure, pendulerie, dorure sur bois, peinture décorative…autant de savoir-faire précieux et nécessaires à la sauvegarde de notre patrimoine mobilier. Ces artisans de grande qualité déménagent leurs établis, leurs chevalets, leurs outils pour s'installer quelques jours chez les antiquaires avec lesquels ils collaborent depuis de longues années. Ils vous expliqueront leurs techniques, leurs formations en travaillant devant vous. Vous pourrez discuter, échanger et poser des questions auxquelles ils répondront en vous communiquant leur passion et leur exigence du travail effectué dans les règles de l'art. Ils apporteront quelques réalisations afin de vous montrer l'étendue de leurs possibilités. Bienvenue à Falaise antiquités pour rencontrer nos artisans d'art. Falaise antiquités 2 route de Putanges 14700 FALAISE Falaise 14700 Calvados Normandie falaise.antiquites@gmail.com

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisans d’art antiquaires Falaise antiquités

