Matières à Rêver – Fakto Mano 1 et 2 avril Fakto Mano Programme proposé par le collectif FAKTO MANO qui anime les lieux:

Ouverture des ateliers partagés pour permettre aux visiteurs de venir à la rencontre de nos Artisans d’Art dans leur cadre de travail.

Discussions ouvertes autour du savoir-faire, du matériel utilisé, de la valorisation des Métiers d’Art

Démonstrations :

Céramique : tourner et modeler

Verre : filage de verre au chalumeau

Peinture sur meubles : patiner, décorer

Créations textiles : attrapes rêves et décoration intérieure

Linogravure

Visite de la salle de transmission du savoir faire

Rencontre avec 5 professionnels des Métiers d’Art :

Marion Etchverry – Ma Terre Née – Céramiste

Valérie Vanthuyne – Les Ateliers d’Uzas – Peinture sur meubles

Françoise Gonthier – Bulle Dame – Fileuse de Verre

Serge Canu – Cueille le jour présent-Maroquinerie et linogravure

Aurore Boscher – Réveil du Soleil – Créations Textiles Fakto Mano 1 rue Léopold Faye Marmande 47200

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

