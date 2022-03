Fakele – Deux années de photographie ambulante sur le territoire montreuillois Galerie Éphémère Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Fakele – Deux années de photographie ambulante sur le territoire montreuillois Galerie Éphémère, 4 mars 2022, Montreuil. Fakele – Deux années de photographie ambulante sur le territoire montreuillois

du vendredi 4 mars au dimanche 27 mars à Galerie Éphémère

**Vernissage vendredi 04 Mars à partir de 18h** Que ce soit depuis son balcon lors des confinements, ou dans les rues piétonnes de Montreuil, vous avez peut être aperçu **Fakele** avec ses curieux appareils photographiques en bois, proposant aux passants de réaliser leur portrait argentique. Deux ans jour pour jour, après son premier portrait de Montreuillois, Fakele vous présente une sélection de son travail d’artisan photographe ambulant sur la ville de Montreuil. Transformant une partie de la galerie en studio photo éphémère, il réalisera à nouveau des portraits à l’aide de son afghan box, tous les week ends du mois de mars. Ouverture au public : – Mercredi de 14h à 20h – Samedi et dimanche (en présence de l’artiste) de 11h à 20h Pour l’occasion, Fakele publie les deux premiers opus d’une collection dédiée à sa pratique de photographie ambulante sur Montreuil. Ouvrages disponibles sur place.

Entrée libre

Exposition photo à la Galerie Ephémère du 5 au 27 mars 2022 Galerie Éphémère 1 rue Kléber 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T20:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T20:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T20:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T20:00:00;2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T20:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T20:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T20:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T20:00:00;2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Galerie Éphémère Adresse 1 rue Kléber 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Galerie Éphémère Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Galerie Éphémère Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Fakele – Deux années de photographie ambulante sur le territoire montreuillois Galerie Éphémère 2022-03-04 was last modified: by Fakele – Deux années de photographie ambulante sur le territoire montreuillois Galerie Éphémère Galerie Éphémère 4 mars 2022 Galerie Éphémère Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis