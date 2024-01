Fakebooks Atelier du Plateau Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Les « fake books » sont des recueils de chansons jazz, des partitions partielles issues de la mémoire collective où ne figuraient que la mélodie et des accords simplifiés, des sortes d’aide-mémoires très souvent déformés par l’usage et le temps.

Avec le nouveau répertoire Babel, Antonin-Tri Hoang, Thibault Cellier et Sylvain Darrifourcq élargissent leur terrain de jeu à tout type de musique. À l’instar d’un algorithme machiavélique, ils s’emparent de tout ce qui se présente : mélodies, jingles, pour faire vivre et éclater les « fake books » qu’ils portent en eux. Le trio déforme les morceaux, décompose et recompose sans jamais être rassasié, nous plongeant dans le grand téléphone arabe de la musique.

avec : Antonin-Tri Hoang, saxophones, Thibault Cellier, contrebasse, Sylvain Darrifourcq, batterie

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311951-fakebooks +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

© Marine Pierrot Detry