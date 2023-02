Fakear – Talisman Tour LE TRIANON, 8 mars 2023, PARIS.

Fakear – Talisman Tour LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce spectacle. ‘Talisman’ c’est le nom du nouvel album de Fakear à paraître le 24 février 2023 chez Nowaday Records, il est symbole de renouveau, d’une nouvelle étape pour l’artiste caennais. Après avoir connu l’ivresse d’une ascension fulgurante avec un Olympia sold-out avant-même d’avoir sorti un premier album, des tournées autour du monde devant des foules de milliers de personnes, un disque d’or… Fakear a eu besoin de retrouver Théo. Près du point de rupture, Théo Le Vigoureux avait besoin de réinventer Fakear : revenir à l’essentiel avec spontanéité et surtout honnêteté. Avec ‘Talisman’, nouveau projet annoncé par les titres ‘Moonlight Moves’ et ‘Altar’ – envoûtants et déconcertants – Fakear laisse place à sa sensibilité et remets au centre de son art des combats assumés comme celui de l’écologie : pour le titre ‘Odyssea’ de Camille Étienne, figure du militantisme écologique. Fakear sera en tournée en France pour célébrer la sortie de ‘Talisman’ et passera en concert live le 8 mars 2023 au Trianon à Paris. Fakear Fakear

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

Fakear sera en tournée en France pour célébrer la sortie de 'Talisman' et passera en concert live le 8 mars 2023 au Trianon à Paris.

