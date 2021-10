Fakear & PhanTTom : Afterparty avec le Méliès _ La Marbrerie, 23 octobre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 23h à 3h

payant

Après la toute première projection de la série “Start Up Nation” – tournée au Méliès pendant le confinement – toute l’équipe du film viendra à la Marbrerie pour une soirée club avec PhanTTom & Fakear.

Le déroulé :

– 20h30 : Projection au Méliès des 10 épisodes de la saison pilote de Start Up Nation, suivie d’une rencontre avec toute l’équipe de la série.

– 23h : Poursuite des festivités à La Marbrerie avec des live de PhanTTom et Fakear.

La série : START UP NATION

45 min – 2021 – France

écrite par Riad Gahmi et Julien Moreau

réalisée par Alex Mesnil

avec Julien Moreau, Riad Gahmi, Pierre-Marie Baudouin, Alicia Hava, Alex Mesnil et Moustafa Benaïbout

Sam bosse dans une boîte qui pourrait être n’importe quelle boîte un peu branchée en France en 2021. Il n’aime pas vraiment son travail mais il veut le faire bien et rêve d’une vie meilleure. Dans les toilettes de l’entreprise, il fait le point avec Mourad, qui n’est autre que sa conscience personnifiée, et qui a la fâcheuse tendance à le pousser dans ses retranchements… C’est l’histoire d’un humain qui se débat avec ses contradictions et celles du monde qui l’entoure dans les coulisses d’une mascarade quotidienne.

PhanTTom, héritiers d’une chanson française

PhanTTom s’inscrit dans la lignée des groupes de pop made in France.

Il commence à faire parler d’eux dès 2012 sur les premières parties de Christophe. Apparaissant sous différentes formes, leur style reste le même. Oscillant entre un héritage de la chanson française et leur modernité, ponctué par des vagues de synthétiseurs analogiques, les mots se perdent, puis se retrouvent, au gré des fresques changeantes du groupe.

Secrets, ils maintiennent un équilibre sensible, entre abandons et débordements.

Intime et aventureux à la fois, restant insaisissable toujours.

Fakear

Théo Le Vigoureux est originaire de Caen où il est élevé dans la musique par ses parents tous deux professeurs de musique; il apprend à jouer du saxophone et de la guitare. Au lycée Malherbe de Caen, il forme un groupe de rock avec plusieurs de ses amis dont Gabriel Legeleux qui prendra le nom de scène de Superpoze pour sa carrière solo ainsi que Zazo à la basse.

Il est révélé à la mi-2013 en se produisant au Cargö, une salle de concert de Caen. Son nom de scène, Fakear construit à partir de l’anglais fake ear, en français « fausse oreille », « fausse musique », fait référence à cette période de transition entre musique rock et musique électronique.

En quelques années, Fakear est devenu l’un des des représentants de la vague électro française, dont le genre a récemment regagné en popularité. “S’il se fait plus discret aujourd’hui, son univers musical hypnotique et méditatif demeure dans les esprits et le jeune musicien est loin d’avoir joué sa dernière note.”

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

Date complète :

