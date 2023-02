FAKEAR + LE BAG LE CARGO, 3 mars 2023, CAEN.

FAKEAR + LE BAG LE CARGO. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 24.9 à 24.9 euros.

L’Association Arts Attack! et AEG Presents France présentent: FAKEAR Quel plaisir de retrouver Fakear au Cargö ! Le caennais, expatrié à Paris, a bien grandi depuis qu’on l’a vu naître il y a des années. Avec une flopée de tubes dans sa valise Fakear a su fédérer un public aussi nombreux que fidèle grâce à une identité forte, sincère et joueuse entre post-dubstep et nuances orientales. Sur « Talisman », son nouvel album, Théo revient avec son émotivité et ses combats assumés, comme celui de l’écologie, en intégrant il y a deux ans « Music Declares Emergency ». C’est au Cargö que Fakear ouvrira sa tournée française avec un live audio-video inédit ! LE BAG Originaire de Caen (décidément), Le Bag n’est pas étranger à la scène électronique française. Né dans les années 90, son approche en matière de création musicale est influencée par la musique Funk et la House music. Son leitmotiv est simple : extérioriser son prisme d’émotions accumulées grâce à son sac à dos qui l’accompagne depuis petit. Pour Le Bag, chaque sac à dos reflète l’identité de son propriétaire : c’est un monde parallèle unique. Une manière d’extérioriser tout ce qu’il ressent, sans censure. Pour lui, nous avons tous eu un sac à dos en particulier qui nous tenait à cœur, avec lequel nous avons voyagé, grandi. Soutenu par l’artiste normand Fakear, un premier single pour le Bag est prévu pour janvier 2023, au sein de la compilation “Club Nowadays, Vol. 2” de son label Nowadays Records !

LE CARGO CAEN 9 COURS CAFFARELLI Calvados

