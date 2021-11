Nantes LA FORGE Loire-Atlantique, Nantes FAKE TWINS LA FORGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

FAKE TWINS LA FORGE, 25 novembre 2021, Nantes. FAKE TWINS

LA FORGE, le jeudi 25 novembre à 20:30

Deux voix qui se complètent, deux univers qui s’entrechoquent, une complicité communicative, une parfaite maîtrise de leurs instruments et de leurs loopers font de Fake Twins un duo efficace et fédérateur qui s’adapote à tout type de soirée ou d’évennement. [[https://www.facebook.com/DUOFAKETWINS/](https://www.facebook.com/DUOFAKETWINS/)](https://www.facebook.com/DUOFAKETWINS/) [https://www.instagram.com/fake.tw1ns/](https://www.instagram.com/fake.tw1ns/*) [[https://youtu.be/COOk1V3OdaY](https://youtu.be/COOk1V3OdaY)](https://youtu.be/COOk1V3OdaY) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LA FORGE 43 rue Gambetta, 44000 Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LA FORGE Adresse 43 rue Gambetta, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville LA FORGE Nantes