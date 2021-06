FAKE Parc de la Poudrerie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vaujours.

Parc de la Poudrerie, le dimanche 4 juillet à 15:00

### BALADE ELECTRO-CONTÉE SOUS CASQUE ### **Abbi Patrix, Wilfried Wendling & Linda Edsjö** Adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen, la fresque musicale composée in situ par Wilfried Wendling et ses acolytes mêle la musique électronique et l’improvisation vocale ou instrumentale au récit du plus grand des menteurs venus du Nord. Car Peer Gynt est en toujours fuite. Ne l’entendez-vous pas fanfaronner au loin, au rythme de sa marche endiablée ? En quête d’aventure, de reconnaissance et d’amour, voilà que l’anti-héros arpente les rues alsaciennes. Muni de casques audio, le public est chargé de le traquer dans le décor du Parc de La Poudrerie. Saurez-vous distinguer le vrai du faux ? Qui sont les trolls, les gnomes et les démons ? Un spectacle électro-conté au cours duquel on se méfiera des fake news… _ »Il nous avait épatés en 2017 avec un « Hamlet » crépusculaire, mêlant la vidéo et la musique électronique « … » Wilfried Wendling s’attaque à un nouveau projet bizzaroïde : « Peer Gynt », d’Ibsen « … ». On fonce ! – M.P., Le Canard enchaîné_ _ »L’expérience est étonnante, la concentration que l’écoute demande en ce lieu plein à craquer nous place dans une sorte de méditation, un état de relaxation et d’introspection rassénérant. » – Audrey Jean – Théâtres.com_ _Dans le cadre des_ [_Jardins Ouverts en Îlde-de-France_](https://www.iledefrance.fr/jardinsouverts) ____________________ **INFOS PRATIQUES** Entrée libre. Retrait des casques à partir de 14h30. _Il vous sera demandé une pièce d’identité pour leur retrait._ Convient aussi aux enfants à partir de 7 ans. ______________ **DISTRIBUTION** Conception et musique électronique live : Wilfried Wendling Conteur : Abbi Patrix Percussionniste : Linda Edsjö Voix irréelles : Anne Alvaro Production déléguée : La Muse en Circuit – CNCM Coproduction : La Compagnie du Cercle – direction Abbi Patrix, Lieux publics – Centre national de création en espace public

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Parc de la Poudrerie 93410 Vaujours Vaujours Seine-Saint-Denis



