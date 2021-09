Paris Charolais Club,Ground Control Paris Fake or not : l’autonomie alimentaire et la décroissance en ville c’est possible (?) ! Charolais Club,Ground Control Paris Catégorie d’évènement: Paris

Des solutions créatives et créatrices de valeur existent ! Pour nous en parler, nous accueillons Vincent Liegey, Frédéric Wallet et Laure Noualhat. Une discussion entre les deux auteurs dont les ouvrages viennent de paraître dans la nouvelle collection Tana Editions “Fake or not”. Deux livres qui permettent de faire la part des choses sur les sujets de l’alimentation de demain et de la décroissance. – LES INTERVENANT·E·S – • Frédéric Wallet est économiste de formation, chercheur à l’INRAE, et intervenant à AgroParisTech. Ses travaux portent sur l’analyse du développement régional et des circuits courts en matière alimentaire. Il est coauteur du livre Et si on mangeait local ? Ce que les circuits courts vont changer dans mon quotidien, paru en 2017 aux éditions Quae. • Vincent Liegey est ingénieur, chercheur interdisciplinaire spécialiste de la décroissance, essayiste et conférencier. Il est coauteur du livre Un projet de décroissance et a publié avec Anitra Nelson Exploring Degrowth, a critical guide, chez Pluto Press. Il vit à Budapest, où il coordonne Cargonomia, un centre de recherche et d’expérimentation sur la décroissance, qui place le vélo cargo au coeur d’un dispositif de circuit court alimentaire. • Laure Noualhat, journaliste, autrice et réalisatrice engagée pour l’environnement et une écologie positive. Son prochain livre à paraître en novembre 2021 s’intitule Bifurquer par temps incertains – Réflexions et journal de bord sur le désir de changer de vie. Quand ? 10 septembre 19h – 21h30 Où ? Charolais Club, Ground Control La table-ronde sera suivie d’une dédicace à la Librairie Charybde. Entrée libre, sur inscription Livre : MANGER DEMAIN La France, grande puissance agricole, fleuron de la gastronomie mondiale et riche de supermarchés approvisionnés en abondance par les grands groupes agroalimentaires, nous a mis à l’abri de la faim, mais la crise de la Covid-19 a mis en lumière la vulnérabilité du système qui nous nourrit. Les grandes villes françaises disposent en réalité de quelques jours à peine de stock de nourriture. Nos territoires sont autonomes à 5 % au maximum dans la production destinée à leur propre population. Si le système agroalimentaire se grippait, les pénuries ne tarderaient pas à se multiplier. Chercheur sur les questions d’autonomie alimentaire, Frédéric Wallet synthétise la réalité complexe qui se cache derrière notre mode de consommation et propose des pistes à investir pour atteindre la sécurité alimentaire. Livre : DÉCROISSANCE Déterminer s’il est encore possible et souhaitable d’appuyer sur l’accélérateur de l’économie mondiale est aujourd’hui une question majeure. Concilier la préservation de la planète et la course à la croissance avec le développement durable ne relève pas de l’évidence, et dire de la décroissance qu’elle ne peut que mener à la récession, à l’anarchie et à la fin de toute innovation est au contraire trop simpliste. Pour démêler le vrai du faux, le chercheur expert sur la décroissance Vincent Liegey résume les vrais ordres de grandeur et explique les notions clés pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet clivant et d’en débattre, dans toute sa complexité.

Entrée libre sur inscription

