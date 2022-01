Fake News La Comédie des K’Talents Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Fake News

du jeudi 27 janvier au samedi 5 février à La Comédie des K'Talents

Quand un propriétaire tombe nez à nez avec un cambrioleur perdu dans son salon. Edmond, au chômage depuis 3 ans et père de deux enfants ne s’en sort plus. Il se résout alors à cambrioler les maisons du premier beau quartier qu’il traverse. Un soir, lors de son troisième larcin, ce cambrioleur amateur tombe nez à nez avec Jean Pierre, le propriétaire de la villa de luxe qu’il visite qui n’est autre que le présentateur vedette du journal de 20h sur la première chaîne. Contre toute attente, ils vont engager une conversation…

17 € / 14 €

Comédie de Jean Chris et Pascal Miralles
La Comédie des K'Talents
8 rue aristide berges 66 000 perpignan
Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:30:00 2022-01-27T22:00:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T22:00:00;2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:00:00;2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T22:00:00;2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00

Catégories d'évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales
Lieu La Comédie des K'Talents
Adresse 8 rue aristide berges 66 000 perpignan
Ville Perpignan

La Comédie des K'Talents Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/