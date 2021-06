FAKE – Balade électro-contée Parc forestier de la Poudrerie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vaujours.

FAKE – Balade électro-contée

Parc forestier de la Poudrerie, le dimanche 4 juillet à 15:00

Adaptation de la pièce d’Henrik Ibsen, la fresque musicale composée _in situ_ par Wilfried Wendling et ses acolytes mêle la musique électronique et l’improvisation vocale ou instrumentale au récit du plus grand des menteurs venus du Nord : Peer Gynt. Muni de casques audio, le public est chargé de le traquer dans le décor du Parc forestier de la Poudrerie. Saurez-vous distinguer le vrai du faux ? Qui sont les trolls, les gnomes et les démons ? Un spectacle électro-conté au cours duquel on se méfiera des fake news… ► Entrée libre sur inscription : [cutt.ly/lnTbZTe](https://www.billetweb.fr/fake-parc-de-la-poudrerie-2) ► Retrait des casques à partir de 14h30. ► Obligatoire : pièce d’identité pour le retrait du casque avant chaque représentation. ► Lieu de rendez-vous : Cour d’Honneur au sud du parc, près de l’entrée principale (allée Eugène Burlot) Distribution: Wilfried Wendling, conception et musique électronique live Abbi Patrix, conteur Linda Edsjö, percussionniste Anne Alvaro, voix irréelles Production déléguée : La Muse en Circuit, Centre national de création musicale Coproduction : Abbi Patrix – Compagnie du Cercle | Lieux publics – Centre national et pôle européen de création

Nombre de place limité. 100 personnes.

Participez à cette fresque musicale inspirée de « Peer Gynt » d’Henrik Ibsen

Parc forestier de la Poudrerie Allée Eugène Burlot 93410 Vaujours Vaujours Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T16:00:00