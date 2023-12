Marché d’été à Fajoles Fajoles, 4 décembre 2023, Fajoles.

Fajoles,Lot

Toutes les saveurs de l’été à venir cueillir sur les étals colorés : fruits, légumes, fleurs, miels, …..

2024-07-07 08:00:00 fin : 2024-07-07 12:00:00. .

Fajoles 46300 Lot Occitanie



All the flavours of summer to come and pick on the colourful stalls: fruits, vegetables, flowers, honeys, ….

Todos los sabores del verano en los coloridos puestos: frutas, verduras, flores, mieles, ….

Alle Geschmäcker des Sommers zum Pflücken an den bunten Ständen: Obst, Gemüse, Blumen, Honig, ….

