Les vacances d’Automne à la Maison du Piage Fajoles, 25 octobre 2023, Fajoles.

Fajoles,Lot

L’espace muséal de la Maison du Piage propose un voyage dans le temps de la Préhistoire, entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère, sur les traces des derniers Hommes de Néandertal et des premiers Hommes modernes.

Se sont-ils rencontrés? Et s’il y avait un peu de Néandertal en vous?.

Mercredi 2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 . 5 EUR.

Fajoles 46300 Lot Occitanie



The museum space of the Maison du Piage offers a journey back in time to Prehistory, between 40,000 and 30,000 years before our era, in the footsteps of the last Neanderthals and the first modern humans.

Did they meet? What if there was a little Neanderthal in you?

El espacio museístico de la Maison du Piage ofrece un viaje en el tiempo a la prehistoria, entre 40.000 y 30.000 años antes de nuestra era, tras las huellas de los últimos neandertales y los primeros humanos modernos.

¿Se conocieron? ¿Y si hubiera un poco de neandertal en ti?

Der Museumsbereich des Maison du Piage bietet eine Zeitreise in die Vorgeschichte, zwischen 40 000 und 30 000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, auf den Spuren der letzten Neandertaler und der ersten modernen Menschen.

Sind sie sich begegnet? Und was, wenn ein bisschen Neandertaler in Ihnen steckt?

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Gourdon